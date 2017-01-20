«الرمح الذهبي» تواصل التقدم في شرق المحافظة وشمالها

2017-01-20م الساعة 18:36

التغيير – تعز:

ارتكبت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، مجزرة جديدة في حق المدنيين في مدينة تعز السكنية، وأفادت مصادر طبية بأن الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عشوائي بمختلف الأسلحة مدينة النور السكنية غرب المدينة، وسقط على إثرها ستة مدنيين قتلى، فيما أصيب ثمانية آخرون، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (لأربعاء).

في غضون ذلك، فرت مجاميع كبيرة من صفوف الميليشيات الانقلابية في مناطق الساحل الغربي للمحافظة بعدما تلقت «ضربات موجعة من قبل قوات الجيش اليمني وطائرات التحالف العربي»، وفقا لمصادر عسكرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش اليمني، المسنودة من طيران التحالف العربي، لمواقع جديدة في غرب المدينة، مواصلة عملية «الرمح الذهبي» لتحرير الساحل الغربي لتعز والشريط الساحلي لليمن، وتحقيقها خلال الأيام القليلة الماضية تقدما كبيرا في مختلف الجبهات، والسيطرة على مواقع مهمة واستراتيجية كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

وبإسناد من طيران التحالف العربي، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها في الساحل الغربي وفي جبهة الوازعية، وطهرت عددا من المواقع الجديدة في ظل تقدمها نحو معاقل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية المخا الساحلية.

وشهدت الجبهات الشرقية والشمالية مواجهات عنيفة على إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع قوات الجيش اليمني وبشكل أعنف في جبهة الأربعين وعصيفرة، تمكنت فيها قوات الجيش من تحقيق تقدم جديد وتطهر عددا من المباني التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، بعد مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من تطهير عدد من المباني كانت تتمركز فيها قناصة الميليشيات الانقلابية في شارع الأربعين، وقتل في المواجهات القيادي الحوثي المدعو أبو يحيى وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية كانت تتبع الميلشيات الانقلابية، بما فيها دبابة.

العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي لمحور تعز، أكد أن «قوات الجيش اليمني شنت هجومًا على مواقع الميليشيات الانقلابية في شارع الأربعين، وتمكن من تحرير بيت المحضار وبيت العواضي والوصابي والكباب، ولا تزال المعارك مستمرة، والميليشيات تكبدت خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح، إضافة إلى معارك أخرى شهدتها جبهة مقبنة».

وقال الناطق إن وحدات من الجيش شنت هجومها على مواقع الميليشيات الانقلابية في «جبهة الوازعية – بني عمر وراسن، وتمكنت من تحرير جبل الصيبارة الاستراتيجي ومدرسة الحكمة وموقع الهشام، وما زالت المواجهات مستمرة حول موقع القاصب وجبل الشامي والمعارك مستمرة». وأضاف بالقول: «إن الجيش اليمني يواصل معاركه ضد ميليشيات الحوثي وصالح في الساحل الغربي بعد تطهيرها منطقة الجديد وتطهيرها من الألغام، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي، حيث يقوم الطيران بتمشيط المناطق الواقعة بين الجديد ومدينة المخاء؛ استعدادًا لاستكمال تقدم قوات الجيش الوطني لمحور عدن ولحج، في حين سجل حالات فرار جماعية لعناصر الميليشيات الانقلابية وهربهم نحو مناطق يختل ومناطق ما قبل مدينة المخا باتجاه».

وبينما تعيش تعز أوضاعا إنسانية بالغة السوء جراء الحرب والحصار التي تمارسها عليهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أكد وكيل المحافظة، المهندس رشاد الاكحلي، أهمية الاستمرارية في تقديم المعونات من أجل أن تشمل الإغاثة جميع المتضررين مقدما شكره لكل المنظمات الخيرية العاملة على تخفيف معاناة أبناء تعز.

وجاء ذلك خلال تدشين دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتعز، توزيع شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد 300 سلة غذائية في مدينة تعز بدعم وتمويل من الرحمة العالمية بدولة الكويت، وذلك ضمن برنامج الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.

وبدوره، قال الدكتور عماد عبد الرحيم، مدير البرامج الصحية بالتواصل، في تصريح له، إن «هذه الحملة التي تحتوي على شحنة من الأدوية، والمستلزمات الطبية والجراحية الأساسية، سوف تساعد في الإسهام في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والأساسية لشريحة واسعة ومحتاجة من أسر النازحين والمتضررين في هذه المحافظة».

وقال الدكتور فارس العبسي، وكيل المحافظة للشؤون الصحية، إن «الوضع الصحي في حاجة إلى مساندة كبيره وأن الجرحى والمتضررين يزدادون يوما بعد».

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