رئيس الوزراء اليمني يؤكد تحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة

2017-01-20م الساعة 18:48

التغيير – صنعاء:

جددت الحكومة اليمنية دعوتها منظمات الأمم المتحدة، إلى ‏فتح ‏مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، ‏وذلك بعد ‏التحسن الذي طرأ على الأوضاع في ‏عدن، على جميع ‏المستويات.‏

وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أن الأوضاع في ‏عدن تحسنت كثيرًا على جميع ‏المستويات عما كانت ‏عليه قبل عام، والحكومة عملت ‏على تطبيع الحياة ‏وعودة بعض الخدمات، وذلك خلال ‏لقائه في عدن، أمس، رئيس اللجنة الأمنية لمكتب ‏الأمن ‏والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس ‏جيكوب، ‏والمنسقة الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة، ‏ومديرة مكتب ‏المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ‏في اليمن، والمنسق ‏الأمني ومدير مكتب الأمن ‏والسلامة في عدن فيكتور ‏كوبيان.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشار بن دغر إلى أن حكومته ستقدم التسهيلات ‏التي ‏تساعد في عودة منضمات الأمم المتحدة وفتح ‏مكاتبها ‏الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن التي ‏تعرضت لدمار ‏كبير جراء الحرب العبثية التي ‏شنتها ميليشيات الحوثي ‏وصالح الانقلابية على ‏المدينة وغيرها من المدن.‏

وقال رئيس اللجنة الأمنية لمكتب ‏الأمن ‏والسلامة للأمم المتحدة في اليمن من جهته، إن تحسن ‏الأوضاع ‏الأمنية والخدمية في عدن سيساعد على ‏عودة الأجانب ‏إلى عدن وباقي المحافظات قريبًا.

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