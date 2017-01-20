رئيس الوزراء اليمني يؤكد تحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة

التغيير – صنعاء:
جددت الحكومة اليمنية دعوتها منظمات الأمم المتحدة، إلى فتح مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد التحسن الذي طرأ على الأوضاع في عدن، على جميع المستويات.
وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أن الأوضاع في عدن تحسنت كثيرًا على جميع المستويات عما كانت عليه قبل عام، والحكومة عملت على تطبيع الحياة وعودة بعض الخدمات، وذلك خلال لقائه في عدن، أمس، رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس جيكوب، والمنسقة الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة، ومديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، والمنسق الأمني ومدير مكتب الأمن والسلامة في عدن فيكتور كوبيان.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشار بن دغر إلى أن حكومته ستقدم التسهيلات التي تساعد في عودة منضمات الأمم المتحدة وفتح مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الحرب العبثية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وغيرها من المدن.
وقال رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن من جهته، إن تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية في عدن سيساعد على عودة الأجانب إلى عدن وباقي المحافظات قريبًا.
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