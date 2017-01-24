نظمتها مؤسسة " فريدريش ايبرت"

مبادئ للعمل الصحفي لتعزيز خطوات بناء السلام في اليمن في ورشة تدريبية ببيروت

2017-01-24م الساعة 15:37

التغيير - بيروت

اختتمت اليوم في العاصمة اللبنانية، بيروت، ورشة تدريبية عن الصحافة الحساسة للنزاعات التي كانت في الفترة من 21 – 24 كانون الثاني 2017.

واستهدفت الورشة التي نظمتها، نظمت مؤسسة فريدريش ايبرت، 15 صحفيا من قيادات وسائل إعلامية حزبية وأهلية من صحف مطبوعة واليكترونية واذاعات وقنوات فضائية.

وفي ختام الورشة دعا المشاركون إلى تفعيل دور الصحافة في بناء السلام في اليمن من خلال الاعتماد على المبادئ الآتية:

• دعوة اطراف النزاع السماح للصحفيين بالتحرك في الميدان بأمان من اجل تغطية افضل لاثار النزاع.

• مناشدة الاطراف بتقديم المعلومات الدقيقة للصحافة .

• دعوة كل الاطراف للالتزام بالقانون الدولي الانساني المتعلق بحماية

• التضامن مع أي صحفي يستهدف من أي طرف من اطراف النزاع، واطلاق أي صحفي معتقل على خلفية عمله المهني.

• التركيز علي المهنية في التغطية الاعلامية لقضايا النزاع بموضوعية وتوازن.

• التركيز على البنود الدولية الضامنة لحرية العمل الصحفي في مناطق النزاعات

• تجنب الاحتكاك بالجماعات المسلحة من اجل الحفاظ على سلامة الصحفيين اثناء التغطية الصحفية.

• التواصل مع الهيئات الدولية الداعمة لحرية الاعلام لدعم الصحفيين اليمنيين لممارسة عملهم بشكل افضل والضغط على اطراف النزاع لعدم استهداف الاعلاميين .

• دعوة وسائل الاعلام لتدريب الصحفيين على العمل المهني اثناء النزاعات.

• البحث عن مصادر متعددة للحصول على المعلومات اثناء التغطية الصحفية لقضايا النزاع.

• الحذر من الوصول الى الاماكن الخطرة واتباع قواعد السلامة المهنية

• تجنب التحريض والعنف في الخطاب الاعلامي.

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