الرئيس هادي يؤكد على توحيد الخطاب الإعلامي وإبراز انتصارات الجيش في مختلف الجبهات

2017-01-24م الساعة 09:02

التغيير – عدن:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بعدن وزير الاعلام معمر الارياني لمناقشة أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطوير رسالتها بما يواكب المستجدات على الساحة الوطنية ويسلط الضوء على الانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش والمقاومة الشعبية على فلول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مختلف الجبهات .

وأكد فخامته على أهمية الدور الإعلامي في المرحلة الراهنة لتعرية المخططات الاجرامية والجرائم التي ترتكبها الميليشيا الكهنوتية ضد أبناء اليمن والحالمة بعودة اليمن الى ما قبل النظام الجمهورية والعصور المظلمة .

وشدد رئيس الجمهورية على توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الانقلابيين وتقديم رسائل إعلامية مركزة تفضح المؤامرات على النظام الجمهورية منذ انقلاب الميليشيا على مخرجات الحوار الوطني واسقاط الدولة وشنها لحرب همجية على مختلف المحافظات وتدميرها لمقدرات البلد الاقتصادية والعسكرية والتسبب في احداث شرخ في النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني المسالم والمتعايش منذ مئات السنين بين مختلف أبنائه .

من جانبه تطرق وزير الاعلام الى اهم الاحتياجات التي تحتاجها المؤسسات الإعلامية الرسمية والتي من شأنها تعزيز أدائها وتطوير رسائلها الإعلامية خاصة في اطار التحرك لاعادة كافة وسائل الاعلام الرسمية للبث من الداخل.

ونوه بالدعم الذي قدمه الجانب السعودي لوسائل الاعلام اليمنية الرسمية والتي مكنها من القيام بمهامها في احلك الظروف.

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