محافظ تعز يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية ويطلعه على مستجدات العملية العسكرية غرب تعز

2017-01-24م الساعة 08:50

التغيير – تعز:

أجرى محافظ محافظة تعز علي المعمري اتصالا هاتفيا بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الاثنين لاطلاعه على سير العمليات العسكرية في الجبهة الغربية من تعز .

وأكد فخامة رئيس الجمهورية خلال الاتصال ان معركة التحرير مستمرة ، داعيا جميع أبناء المحافظة الى الاصطفاف التلاحم ومساندة الجيش الوطني في معركة تحرير تعز من الانقلابيين .

من جانبه شكر محافظ المحافظة فخامة رئيس الجمهورية على الاهتمام والحرص الذي يبديه لتحرير تعز ودعم الجيش الوطني ، مؤكدا وقوف جميع ابناء تعز الى جانب القيادة السياسية حتى تحرير كامل الوطن من الانقلابيين

"التغيير" ينشر نص البيان"

تتابع السلطة المحلية بمحافظة تعز الانتصارات الكبيرة لأبطال الجيش الوطني مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز خصوصا الجبهة الغربية ومدينة المخا التي أوشكت على الانعتاق من ربقة المليشيات الانقلابية بعد أن عاثت فيها خرابا ، وحولتها الى ممر لتهريب الاسلحة والمرتزقة لقتل اليمنيين الأبرياء

لقد شكلت معركة التحرير الوطني ضد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم صالح نموذج مكتمل الوضوح للروح الوطنية التحررية للانسان اليمني ،الذي يحفر مجده اليوم في سواحل اليمن وجبالها ووديانها وقراها متشبثا بحلم الدولة الاتحادية المدنية ، في مواجهة عصابات انقلابية قادمة من مجاهل التاريخ ، ومستنقعات الجهالة والظلام والكهنوت .

ان السلطة المحلية بمحافظة تعز بقيادة محافظ المحافظة علي المعمري وهي تشيد بهذه الانتصارات العظيمة ، وتثمن الروح القتالية العالية لأبطال الجيش الوطني شمالا وجنوبا ، فإنها تشير الى أن تجارب الاشهر الماضية مع الانقلابيين بما شهدتها من محادثات وحوارات عقيمة وعبثية ، قد ارشدت اليمنيين الى الخيار المناسب لمواجهة الانقلابيين ، وهو خيار الكفاح الوطني حتى إنجاز معركة التحرير واستعادة الوطن وتحقيق السلام العادل الذي يعيد للدولة سلطتها وللقانون هيبته ويعالج الاثار الكارثية للانقلاب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والانسانية .

كما تتوجه السلطة المحلية بالشكر والعرفان الى القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ، الذي يشرف على سير العمليات ويتابع كافة التطورات الميدانية بشكل مستمر .

وتحيي السلطة المحلية بتعز التضحيات الكبيرة لإخواننا في المحافظات الجنوبية في معركة تحرير الساحل الغربي وتخليص الوطن من بغي المليشيات .

كما تثمن الدور الكبير للاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في معركة استعادة اليمن من الانقلابيين ، مؤكدة أن معركة اليمن انعشت آمال الشارع العربي ، وجسدت واحدية المعركة والدم والهوية والمصير العربي المشترك .

لوسائل الاعلام اليمنية الرسمية والتي مكنها من القيام بمهامها في احلك الظروف.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet