طلاب ماليزيا يناشدون الرئيس هادي ووزير الخارجية بخصوص الرسوم التعسفية للجوازات التي فرضت عليهم

2017-01-28م الساعة 10:56

التغيير – صنعاء:

عبر طلاب ماليزيا استيائهم عن الرسوم التعسفية التي فرضتها مصلحة الهجرة والجوازات بخصوص تجديد الجوازات.

هذا وقد شكى الطلاب الي السفير اليمني بماليزيا الدكتور عادل باحميد عن الرسوم التعسفية التي فرضت عليهم وناشدوه بإن يكون سندهم وعونهم عند الجهات المختصة.

وقال باحميد انه مازال يتابع مع مصلحة الهجرة والجوازات ادراج الطلاب ضمن الفئة ب او د.

ونوه باحميد الى ان السفارة التزمت بنفس الرسوم المقررة من مصلحة الهجرة والجوازات دون ان تفرض رسوم اضافية كما في بقية السفارات الاخري.

هذا ويعيش الطلاب اليمنيين في ماليزيا وضع معيشي صعب من غلاء المعيشة والرسوم التي تفرضها عليهم الجامعات من رسوم فيز وتامين طبي وكذلك تأخر صرف الارباع.

وفيما يلي نص رسالة السفاره

إعلان عن رسوم استخراج الجوازات

تودُّ سفارةُ الجمهورية اليمنية في كوالالمبور أن تُعلنَ لكافةِ الرعايا اليمنيين الراغبين في استخراجِ جوازات سفرٍ بأن الرسومَ المقرّرةَ وفقاً لـ(اللائحة الماليةِ المعتمَدة لجوازاتِ السفر الصادرة عبرَ البعثاتِ الدبلوماسيةِ بالخارج) ستكونُ على النحو التالي:

الرسوم المقررة لاستخراج جواز سفر:

أولاً: الجواز الجديد:

1. الفئة ( أ ) فوق سن (18) سنة ( 95 دولار)

2. الفئة ( د ) من (8 - 18) سنة ( 60 دولار)

3. الفئة ( ب ) من (1 - 7) سنة ( 35 دولار)

ثانياً: غرامة بدل فاقد:

1. غرامة فاقد الفئة ( أ ) ( 160 دولار)

2. غرامة فاقد الفئة ( د ) ( 100 دولار)

3. غرامة فاقد الفئة ( ب ) ( 50 دولار)

ثالثاً: غرامة بدل تالف:

1. غرامة تالف الفئة ( أ ) ( 80 دولار)

2. غرامة تالف الفئة ( د ) ( 50 دولار)

3. غرامة تالف الفئة ( ب ) ( 25 دولار)

تنويه:

• للراغبين بالدفع بالرينجت الماليزي فإنه سيتم تحديث الرسوم بالرينجت الماليزي بشكل دوري كونها تخضع لأسعار صرف الرينجت مقابل الدولار، وسيتم إشهار ذلك للمراجعين بالقسم القنصلي في حينه.

• ينبغي الحرص على أخذ سند استلام رسمي من الموظف المختص بنفس قيمة المبلغ المدفوع وبالعملة المستخدمة في دفع الرسوم

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