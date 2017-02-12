قائد شرطة البريقة يحذر ويتوعد مطلقي النار بالأعراس والمناسبات

2017-02-12م الساعة 19:50

التغيير – عدن:

وجه النقيب صالح لحمان باعوضه قائد شرطة مديرية البريقة تحذيرا شديد اللهجة لمطلقي الرصاص الحي بالأعراس والمناسبات بالمدينة، متوعدا من يخالف ذلك بإيداعه الحجز حتى وان كان عروسا، لكون هذه العادة الطائشة والهمجية تقلق السكينة العامة وتسبب ازعاجا للمواطن وتزهق ارواحا بريئة ..

وأضاف قائد شرطة البريقة ( باعوضه ) حذرنا سابقا من هذه العادة الدخيلة على العاصمة عدن وهذا تحذير أخير لمن يطلق النار بالأعراس والمناسبات ويقلق السكينة العامة، فكم من نفس بريئة ازهقت بالرصاص الراجع وتسببت بإصابة الكثير من الناس ..

مؤكدا" بأن الأمن وفقاً لتوجيهات اللواء شلال علي شايع مدير أمن العاصمة عدن الصارمة، سيتعامل بحزم ويضرب بيداً من حديد كل من يقلق السكينة العامة ويجعل من فرحه حزنا للآخرين، وسنقوم باحتجاز أي شخص يتم إطلاق الرصاص الحي بزفافه أو مقيله ..

ودعا قائد شرطة البريقة ( لحمان ) المواطنين الشرفاء إلى التعاون مع رجال الأمن والكف عن إطلاق الرصاص الحي بالمناسبات، مطالبا عقال الحارات وأئمة المساجد إلى القيام بواجبهم بتبيين مخاطر هذه العادة ونصح المواطنين بنبذها فهي دخيلة وقد تسببت بقتل وإصابة العشرات من الأبرياء ..

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