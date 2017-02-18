المصادقة على مذكرة مراجعة حول تقرير انتهاكات حقوق الإنسان

2017-02-18م الساعة 15:11

التغيير – عدن:

شهدت مدينة عدن اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2017 انعقاد مؤتمر خاص للمصادقة على مذكرة المراجعة المعدة حول التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي افتتاح المؤتمر رحبت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض بالحضور والمشاركين في إطلاق مذكرة المراجعة، مشيرة إلى المراحل التي تمت من أجل إعداد المذكرة خلال الفترة الماضية وإخراجها بالصورة الحالية من قبل المنظمات الفعالة التي تستحق الشكر والتقدير على كل جهودها في إنجاز هذا العمل.

من جانبهما قدم رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محمد قاسم نعمان، وكذا رئيس منظمة أبين لحقوق الإنسان علي النقي استعراض متكامل لما تضمنته المذكرة من أجزاء حول التقرير الأولي الذي تم عرضه من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.

حضر المؤتمر لفيف من الاعلاميين والحقوقيين والاكاديميين وممثلي المنظمات الحقوقية من أجل المشاركة والمصادقة على مذكرة المراجعة.

وجاء المؤتمر من أجل إطلاق المذكرة للمصادقة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني الفعالة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكذا المدافعين من نشطاء وحقوقيين.

وأكد القائمون على أن المذكرة سيتم ترجمتها وتعميمها على كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إقليميا ودوليا، معلنين أن عدد من منظمات المجتمع المدني صادقت على المذكرة وأن المجال لا يزال مفتوحا أمام المنظمات أو المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى اليمن للمصادقة وذلك من خلال

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