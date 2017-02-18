مؤسسة توكل كرمان الدولية تستعد لتوزيع 700 سلة غذائية لنازحي الوازعية

2017-02-18م الساعة 11:50

التغيير – تعز:

أنهت مؤسسة توكل كرمان الدولية مساء امس الجمعة الترتيبات النهائية والتجهيز لتنفيذ مشروع توزيع المساعدات الإغاثية لنازحي الوازعية جنوبي محافظة تعز.

وستوزع المؤسسة صباح غدا السبت، 700 سلة غذائية ضمن سلسلة مشاريع إغاثية وإنسانية تستهدف تقديم المساعدات العاجلة للنازحين والمتضررين في عدد من مديريات تعز.

و أوضحت الناشطة حياة الذبحاني، منسق المشروع، أن تدشين تنفيذ المشروع سيكون صبيحة غدا السبت للنازحين من مديرية الوازعية جنوبي المحافظة.

وأضافت الناشطة الذبحاني أن المؤسسة قدمت الدعم لتنفيذ مشاريع إغاثة إنسانية سابقة لنازحي مديرية الصلو ولا زالت مستمرة في تقديم مساعداتها لبقية الفئات المتضررة في بقية المناطق.

مشيرة في حديثها إلى أن القرى التي سيستفيد أهاليها من هذا التوزيع هي "الكدحة، الداشن، النويهه، البيرين، المظاريف، بني شيبه، بني محمد، المركز، النشمة".

من جانبه عبر رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية-تعز، الدكتور عبدالكريم شمسان، الذي شهد وحضر الترتيبات الأخيرة اليوم لتنفيذ المشروع في مدرسة النعمان بالنشمة، عن شكره لمؤسسة توكل كرمان الدولية على دعمها السخي لتنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية للنازحين والمتضررين جراء الحرب في تعز.

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