خلال استقباله السفير الأمريكي...هادي: الشعب اليمني الذي قدم التضحيات جدير بالحياة الآمنة والعيش الكريم

2017-02-18م الساعة 15:59

التغيير – صنعاء:

استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر لبحث التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد ومنها ما يتصل بقضية مكافحة الارهاب والتدخل الايراني في المنطقة عبر أذرعها الانقلابية (الحوثي وصالح).

ونوه فخامة الرئيس بالتعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين ومواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وخاصة دعمها لعملية التحول في اليمن ودعم التوافق اليمني المجسد في مخرجات الحوار الوطني لبناء يمن اتحادي عادل ومستقر.

وعبر فخامة الرئيس ، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"،عن سروره بسياسة وتوجه الادارة الامريكية الجديدة التي تنسجم مع التوجهات اليمنية في مكافحة الارهاب ووضع حدا للتدخل الايراني في المنطقة .

وقال " ان الشعب اليمني الذي قدم التضحيات بدعم واسناد من قوات التحالف العربي جدير بالحياة الآمنة والعيش الكريم بعيدا عن الازمات والمعاناة ووصولا الى السلام الذي يستحقه ".

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره والوفد المرافق له بلقاء فخامة الرئيس الذي يأتي تواصلا للتنسيق والجهود المشتركة لخدمة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين .. ناقلا له تحيات الإدارة الامريكية الجديدة الداعمة لفخامة الرئيس.

وأكد الوقوف الى جانبه للعبور باليمن الى محطات السلام وتحقيق اهدافه وطموحاته وتجاوز التحديات والصعاب .. مشيرا الى اهتمام الإدارة الامريكية باليمن والعمل مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها لوضع حدا للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى الارهابية المتطرفة والتدخل الايراني وادواته في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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