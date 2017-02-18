رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين

2017-02-18م الساعة 16:11

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ابتداء من يوم الأحد القادم، عن طريق مكاتب البريد المختلفة في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المجاورة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" أن الحكومة تبذل كل الجهود لإعادة بناء المؤسسات الإدارية والمالية التي تدمرت جراء الحرب وإعادة دعم صندوق التقاعد بعد أن استخدمت المليشيات الحوثية كل مدخراته والمقدرة بأربعة مليار ريال يمني ونهبت منه رواتب المتقاعدين الأمر الذي دفع الحكومة إلى تغطية أموال الصندوق من خزينة الدولة خلال الأيام الماضية بقرار استثنائي .

وأكد بادي أن الحكومة لن تتوانى ولو للحظة واحدة أو تدخر جهدا في سبيل الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين على السواء الذين قدموا تضحيات كبيرة اجترحوها لوطننا الحبيب من سنين نضالهم الطويل .

ولفت بادي أن الحكومة تدرك طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين جميعا وخصوصا في ظل ما أنتجته الحرب اﻹجرامية التي شنها ثنائي اﻹنقلاب الحوثي وصالح، على الشرعية وعلى الدولة وعلى المجتمع ودمرت البلاد خلقت مآسي كثيرة على مختلف المستويات .

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