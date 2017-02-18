شكلت لجنة لاستقبالهم وايوائهم

(CSSW TAIZ) تطلق نداء لإغاثة وايواء نازحي تبيشعه بتعز

2017-02-18م الساعة 18:01

التغيير - عبد الله ابو عاصم :

ناشدت (CSSW TAIZ) المنظمات الاغاثية والانسانية الى سرعة ايجاد مأوي للاسر النازحة من منطقة تبيشعه عزلة بلاد الوافي مديرية جبل حبشي والذين نزحوا يوم الجمعة اثر تجدد المواجهات في المنطقة ووصل نازحي تبيشعه الذين تجاوز عددهم (100) اسرة مشيا علي الاقدام الى مدينة تعز .

وشكل فريق العمل الطوعي في (CSSW TAIZ) منطقة الدحي لجنة لاستقبال الاسر النازحة وقام بتوزيعها للمبيت لدى اسر مضيفة كحل مؤقت وقام بعمل المسح لهذه الاسر والرفع باحتياجاتها السريعه .

وقالت :وبما أن عدد الاسر كبير فالحاجة ماسه الى توفير مكان للإيواء ومن ثم توفير المتطلبات الاساسية من مواد ايوائية وغذائية وصحية وغير ذلك .. الى ذلك أشار سعيد العامري – رئيس لجنة الاغاثة – بفرع (CSSW) الى أن الفرع بدوره يستعد لتوفير اغاثة طارئة لهذه الاسر حسب طاقته فالأمر يتطلب تكاتف جميع العاملين في الحقل الخيري .

واضافت : وهنا نوجه نداء ومناشدة للمنظمات المحلية وشركاء العمل الخيري اولا ثم المنظمات الدولية الى سرعة تلبية نداء الإنسانية في اغاثة هذه الاسر وتوفير المستلزمات الضرورية كحل اسعافي

يذكر أن (CSSW TAIZ) سبق وان سير حملتين اغاثيتين لنازحي الوازعية في منطقة الكدحة شملت مواد الغذاء والايواء والكساء وسقيا الماء مطلع الشهر الماضي.

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