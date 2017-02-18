الحوثيون يعدون "قائمة سوداء" من 26 ناشطاً من حزب صالح
قبل 1 ساعة, 10 دقيقة

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2017-02-18م الساعة 19:02

التغيير – صنعاء:

انتهت #ميليشيات_الحوثي من إعداد قائمة لصحافيين ونشطاء ينتمون إلى حزب #المخلوع_صالح ، لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم لممارسات الميليشيات، حسب ما أكدته مصادر يمنية.

وأضافت المصادر أن القائمة شملت 26 صحافياً وناشطاً سياسياً، بينهم #محمد_أنعم رئيس تحرير صحيفة "الميثاق"، لسان حال #حزب_المؤتمر ، ومحمد المسوري محامي المخلوع الخاص، إضافة إلى آخرين.

وبدأت عملية ملاحقة نشطاء حزب المخلوع باستدعاء الإعلامي #كامل_الخوداني بعد رفع محمد علي #الحوثي قضية ضده. كما تتم ملاحقة 12 ناشطا إعلاميا وسياسيا من قبل الجهاز الأمني للحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار وإب

العربية نت

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