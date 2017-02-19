مديرية عتمة تعود إلى واجهة الأحداث في اليمن..والشيخ معوضة يؤكد بان المقاومة الشعبية ليست مقاومة وليدة الساعة

2017-02-19م الساعة 13:28

التغيير – صنعاء:

شهدت مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح التي حشدت المئات من مقاتليها معززين بكافة الأسلحة في محاولة لمهاجمة قرى حلبان وما حولها، وواجه ذلك صمود ومقاومة من قبل المقاومة الشعبية.

وقال الشيخ عبد الوهاب معوضة، قائد المقاومة الشعبية بمديرية عتمة إن المقاومة «تمكنت من التصدي للميليشيات، ولم تتعرض سوى لخسائر بشرية طفيفة في حين سقط العشرات من الميليشيات الانقلابية ما بين قتيل وجريح».

وأضاف أنه «خلال الـ24 ساعة الماضية، تحركت مجموعة من الأطقم العسكرية التابعة للميليشيات الانقلابية إلى منطقة سوق الثلوث، وهذه المنطقة تعتبر منطقة متحكمة في خط مدينة الشرق والدليل، وحاولت أن تتوغل في بعض المناطق وأن تسيطر على بعض الجبال وكانت عناصر المقاومة الشعبية لهم بالمرصاد، حيث دارت معركة عنيفة وتم أسر 15 عنصرا من الميليشيات الانقلابية ومن ضمنهم قيادات حوثية كبيرة، ومقتل عدد من الميليشيات وجرح 8 آخرين، بالإضافة إلى أن المقاومة تمكنت من الاستيلاء على طقم عسكري وتفجير آخر، الأمر الذي دفع من تبقى من فلول الميليشيات الانقلابية إلى الانسحاب من المنطقة».

وتعد عتمة في محافظة ذمار المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، إحدى أهم المديريات التي شهدت صراعا مسلحا بين ما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية»، التي كان يدعمها نظام الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من اليمن، خلال نهاية عقد السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لإسقاط النظام في الشطر الشمالي.

وعادت المديرية إلى واجهة الأحداث في اليمن، الأيام القليلة الماضية، من خلال التحركات العسكرية (المقاومة) التي نشطت فعاليتها لصد تحركات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في المديرية الجبلية الواقعة غرب محافظة ذمار، وهي أقرب إلى مديريات محافظة إب، التي شهدت ظروفا مشابهة خلال الحقب الماضية، عندما انتفضت المناطق الوسطى ومأرب والجوف وغيرها من المحافظات ضد النظام في إطار جبهة مسلحة عريضة، نهاية السبعينات.

وأكد قائد مقاومة عتمة لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسيطرة على مديرية عتمة يأتي كون المديرية تُعد مثلث طرق هام واستراتيجي، وهي شريان رئيسي لعدة طرق، خط ذمار - الحسينية (المعقل الرئيسي لقبائل الزرانيق المناوئة للانقلابيين في محافظة الحديدة)، وخط مدينة الشرق - الدليل (الدليل التابعة لمحافظة إب) الذي يأتي من الحديدة وآنس - عتمة إلى منطقة الدليل، ويمر عبرها».

وأردف أن «عتمة تعتبر بالنسبة للميليشيات الانقلابية نقطة استراتيجية وإذا تمكنوا منها فقد تمكنوا من السيطرة على الجبهة الغربية - الجبهة الثلاثية (عتمة ووصابين ومحافظة ريمة)، بالإضافة إلى كونها سلسلة جبلية، ولو تمكن منها الانقلابيون سيكون هناك صعوبة بدحرهم من هذه الجبال».

ونوه معوضة إلى أن «المقاومة الشعبية في مديرية عتمة ليست مقاومة وليدة الساعة، فهي موجودة منذ ما يقارب العام والنصف، وتعمل على دحر الميليشيات الانقلابية، إلا أنه كان هناك اتفاقية وقف إطلاق النار واتفاقية صلح التزمت المقاومة بها، وعندما خرقت هذه الميليشيات الانقلابية الاتفاقية عدنا نقاوم وسننتصر عليهم وسيتم دحرهم من المديرية، إن شاء الله تعالى».

وأشار معوضة، وهو من أسرة عريقة في عتمة وتمتلك حصونا تاريخية، إلى أن هناك تنسيقا بين «المقاومة الشعبية والجيش اليمني، وأن الميليشيات الانقلابية تواصل الدفع بتعزيزات وبشكل مستمر، وإن انتصرت مقاومة عتمة وتم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، سيتم تحرير محافظة ذمار بشكل كامل منهم».

وبحسب قائد المقاومة الشعبية في مديرية عتمة، الشيخ عبد الوهاب معوضة، فإن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لجأت للتعويض عن خسائرها الكبيرة التي لحقت بها في جبهة عتمة وأسر عدد من عناصرها، إلى شن حملة اختطافات ضد أبناء المديرية، وقال: «لكن هذه الاختطافات طالت أبناء المديرية في المدينة والمحافظات اليمنية الأخرى التي تخضع لسيطرتها وهم عُزل، حيث وصل عدد المختطفين إلى أكثر من 10 أشخاص».

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