حملة "الكويت إلى جانبكم" تؤمن مياه الشرب لعدد من أحياء العاصمة صنعاء

2017-02-19م الساعة 13:39

التغيير – صنعاء:

دشنت حملة الكويت إلى جانبكم ، أولى تدخلاتها الإنسانية والإغاثية في قطاع المياه بالعاصمة اليمنية صنعاء ، من خلال تنفيذ مشروع تأمين المياه لسكان أحياء "المدينة الليبية" و"التلفزيون" بصنعاء، ضمن مشاريع حملة الكويت إلى جانبكم في المحافظات اليمنية.

ويعاني سكان أحياء المدينة الليبية والتلفزيون بصنعاء من انقطاع للمياه لأكثر من عامين متتاليين، ما يفاقم معاناتهم في توفير المياه، ونقلها لمسافات طويلة وبتكاليف مضاعفة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وانقطاع المرتبات.

ويتضمن المشروع الكويتي لتأمين المياه في أحياء المدينة الليبية والتلفزيون تمديد شبكة أنابيب بطول 2000 متر طولي وصيانة وتشغيل بئر ارتوازي بمولد كهربائي قوة 200 كيلو.

ويغطي المشروع عددا من أحياء العاصمة صنعاء، ويقدر عدد المستفيدين منه بأكثر من 80 ألف نسمة فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 110 الف دولار.

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