طفل بالحديدة يعاني من إنحراف في العين يحتاج الى عملية بتكلفة 200 الف ريال يناشد عون أهل الخير

2017-02-19م الساعة 13:41

التغيير - غمدان أبوعلي :

يعاني الطفل ريان علاء أحمد العكبارة البالغ من العمر سنة وشهرين من محافظة الحديدة من ضمور في الدماغ سبب لة إنحراف وحول في العين مما فاقم من معاناتة ويحتاج الى تدخل علاجي في أقرب فرصة ممكنة ..

ويقضي الطفل ريان العكبارة أوقاتة الحزينة في المنزل في إنتظار فاعلي الخير ليساهموا في تكاليف العملية والتخفيف من معاناتة بعد أن فقد النظر في أحدى عينية ويخشى أن يفقد بصرة أذا ما تأخر من أجرى العملية ..

وناشد والد الطفل رجال الخير مساعدته لعلاج فلذة كبدة والذي يعاني من ضمور في الدماغ مما تسبب لة في إنحراف وحول في العين موضحاً أن تكلفة العملية وعلاجه في مستشفى مغربي بالعاصمة صنعاء تبلغ 200 ألف ريال لللتواصل مع الحالة على رقم والد الطفل ( 03205525 - 733302437 ) او التواصل على رقم 770071010 لايصالكم الى منزل الطفل المريض وجزاكم الله خير ..

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