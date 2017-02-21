مأرب :٢١ من جرحى الجيش والمقاومة يغادرون لتلقي العلاج بالهند .

2017-02-21م الساعة 17:10

التغيير – صنعاء:

غادرت محافظة مأرب دفعة جديدة من جرحى الجيش والمقاومة مكونة من 21 جريحا الى الهند ﻻستكمال علاجهم.

وكان رئيس هيئة مستشفى مأرب العام رئيس اللجنة الطبية العسكرية بالمحافظة الدكتور محمد القباطي التقى الجرحى قبل مغادرتهم ومعه اعضاء اللجنة للاطمئنان عليهم وتوديعهم.

وخلال اللقاء اشار قباطي الى ان اللجنة قد قامت بكافة الترتيبات لهم بداية بسفرهم واستقبالهم في الخارج وعلاجهم حتى عودتهم الى ارض الوطن بالسلامة.

ونوه قباطي بالاهتمام الكبير الذي توليه لجرحى الجبش والمقاومة، القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ محافظة مارب ومتابعتهم بشكل متواصل اوضاع الجرحى وتقديم كافة التسهيلات لسفر كافة الجرحى الذين قررت اللجنة الطبية حاجتهم لاستكمال العلاج في الخارج.

ﻻفتا الى انه خلال الاشهر الماضية تم ابتعاث عشرات الجرحى على دفعات ﻻستكمال علاجهم في مصر والهند.

وقد عبر الجرحى عن شكرهم للجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة واللجنة الطبية وكل المساعي المبذولة في سبيل تقديم الرعاية الطبية لهم واستكمال علاجهم في الخارج .

مؤكدين ان عودتهم عقب تلقيهم العلاج ستكون الى الجبهات لمواصلة النضال حتى تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الإتحادي .

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