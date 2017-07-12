الميليشيات توكل الإشراف على الإمتحانات لطفل حوثي (صورة)

2017-07-12م الساعة 20:57

التغيير – صنعاء:

عبرت الأوساط التعليمية في اليمن عن استيائها من التردي الذي وصلت إليه امتحانات الشهادة العامة، بعد انتشار صور كشفت إيكال المليشيا الانقلابية لطفل حوثي بعمر 13 عام للإشراف على الامتحانات بمحافظة إب.

وطالبت في اتصالات مع “سبتمبر نت” منظمة اليونيسيف بالتدخل، وإيقاف عبث المليشيا الانقلابية بالعملية التعليمية، وسرعة إيقاف الدعم المقدم لوزارة التربية التابعة للانقلابيين نظرا لاستخدامها في العبث بالعملية التعليمية وطباعة ونشر الأفكار الطائفية.

وكشفت صورة قيام طفل حوثي مدجج بالسلاح والمرافقين إلى جانب مدير مكتب التربية بإب محمد الغزالي بزيارة مدارس إب للإشراف على سير امتحانات الشهادة الثانوية.

والطفل هو نجل قيادي حوثي يدعى محمد لطف المتوكل، وبحسب المصادر فإن ذلك الطفل مكلف بالإشراف على الامتحانات في محافظة إب.

وحملت الأوساط التعليمية منظمة “اليونيسيف” مسؤولية استمرار الدعم للعبث الحاصل بالتعليم في اليمن من قبل المليشيا الإنقلابية، وتفشي الغش وتسريب الإمتحانات بشكل ليس له مثيل

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