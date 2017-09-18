تهديدات حوثية بسجن وتصفية مفاوضي صالح

2017-09-18م الساعة 14:25

التغيير – صنعاء:

كثفت ميليشيا الحوثي في صنعاء الرقابة على أتباع المخلوع، وقيدت تحركاتهم وسفرهم إلى خارج البلاد أو الدخول في أي مفاوضات قادمة مع الأمم المتحدة، وذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي، هدد قيادات حزب المؤتمر الشعبي بالتصفية والسجن في حال إجراء أي اتصالات مع الأطراف الدولية.

من جهته، قال وكيل محافظة تعز أنس النهاري، إن تعز شهدت أمس (الأحد) عدة اغتيالات نفذها قناصون تابعون للميليشيات وخارجون عن النظام، لكن لم يعرف بعد أسماء الضحايا وعددهم.. وتوقع النهاري أن تشهد العاصمة صنعاء خلال الفترة القادمة صدامات مسلحة بين الحوثي والمخلوع بعد تفاقم حالة الشقاق بينهما فكل فريق ينتظر لحظة الانقضاض على الآخر، بعد أن تلاشت الثقة بينهما وانتهت عروة المصالح التي جمعت الفريقين.

من جهة أخرى، نجح وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية الشرعية، العزي شريم في كسر الحصار الذي يفرضه الانقلابيون على مدينة تعز منذ ثلاثة أعوام، وتجول في شوارعها أمس الأول، في أول زيارة ميدانية من هذا النوع لمسؤول رفيع إلى المدينة التي تتعرض لقصف عشوائي من الميليشيات الانقلابية.

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